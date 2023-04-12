وأوضحت "سي إن بي سي" أن مالك "تويتر" إيلون ماسك نشر أمس /الثلاثاء/ تغريدة بحرف واحد "X" وهو حرف لطالما ارتبط بالملياردير المثير للجدل.. ولا يخفي ماسك رغبته في إنشاء "تطبيق كل شيء" وسبق أن قال إن شراء تويتر سيسرع من عملية إنشاء "التطبيق X".

وتقوم فكرة "تطبيق كل شيء" على تطبيق واحد يجمع كل الوظائف مثل الدفع الإلكتروني وحجز التذاكر وتبادل الرسائل والمحادثات والملفات، وفي الصين يوجد تطبيق مماثل يحمل اسم "WeChat".