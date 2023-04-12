سوناك يلتقى الرئيس الأمريكى فى بلفاست بعد تقليص بايدن مدة الاجتماع

كتبت رباب فتحى

يعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن اجتماعا مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك في بلفاست اليوم الأربعاء قبل إلقاء خطاب رئيسي من المتوقع أن يؤكد فيه التزام الولايات المتحدة بضمان السلام والازدهار الدائمين لأيرلندا الشمالية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال مسئولون أمريكيون إن الرئيس سوف "يؤكد استعداد الولايات المتحدة لدعم الإمكانات الاقتصادية الهائلة لأيرلندا الشمالية لصالح جميع المجتمعات" مع احتمال حدوث استثمارات كبيرة إذا تمت استعادة تقاسم السلطة في ستورمونت.

ومن المفهوم أنه أو سوناك، الذي سيعود إلى بلفاست الأسبوع المقبل لحضور حدث آخر يشارك فيه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ، سوف يلمح إلى قمة اقتصادية كبرى في وقت لاحق من هذا العام لجذب الاستثمار الأجنبي.

واستقبل رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الأمريكي في مطار بلفاست الدولي ليلة الثلاثاء في بداية زيارة يتوقع أن تمزج بين تصميم التفاهمات السياسية الدقيقة والإعلانات والأحداث الاقتصادية المرتبطة بالتراث الأيرلندي والكاثوليكي لبايدن.

وسيعقد اجتماع ثان مع سوناك منتصف صباح الأربعاء ، مع قادة الحزب المحليين ، على هامش الحدث الرئيسي في الحرم الجامعي الجديد لجامعة أولستر في بلفاست في الساعة الواحدة ظهرًا.

واضطر داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطاني- يوم الثلاثاء إلى نفي تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأن البيت الأبيض قلص اجتماع بايدن مع سوناك من لقاء ثنائي إلى اجتماع قهوة منخفض المستوى.

وقال متحدث باسم الحكومة "لن أصفها على هذا النحو. ما زلنا نتمتع بعلاقات عمل إيجابية بشكل لا يصدق مع الرئيس والحكومة الأمريكية."

تعكس الزيارة القصيرة والمختصرة الحساسيات السياسية التي سادت بعد اتفاق سوناك الأخير مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستمرار مقاطعة ستورمونت من قبل الحزب الاتحادي الديمقراطي.