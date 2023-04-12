سلمى النبوى صاحبة صوت ماسى فى تلاوة وتحفيظ القرآن باللغة الإنجليزية

كفر الشيخ - محمد سليمان

ذاع صيت طالبة بالصف الثالث الإعدادى بمحافظة كفر الشيخ، لجمال صوتها في تلاوة القرآن الكريم، والإنشاد والتواشيح، وأطلق عليها صاحبة الصوت الماسى، وهبتها أسرتها لحفظ وتلاوة كتاب الله، فأجادت وتمكنت من حفظ آياته طفلة صغيرة، ولم تكتف بذلك بل سعت لحفظ ترجمته باللغة الانجليزية.

قالت سلمى محمد على النبوى، 14 سنة، طالبة بالصف الثانى الإعدادى، إنها بدأت حفظ القرآن فى الثالثة من عمرها على يد الشيخ عبد الرحيم محمود عبد الخالق، وفى الصف الثانى الابتدائى انتقلت إلى مجمع الشريعة الإسلامية بقرية 18 لتكمل حفظها على يد الشيخ سمير مصطفى رزق، وختمت القرآن فى 22 مايو 2018، وكان عمرها 9 سنوات.

وأضافت سلمى، حصلت على إجازة فى حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على يد الشيخ زكريا سليمان، وواية حفص ورواية شعبة على يد الشيخ محمد الغرى، كما تدين بالفضل لله ثم لأسرتها التى وهبتها لكتاب الله، كما توجه شكرها للشيخ وائل عبدربه، وكان من شجعها وساعدها فى حفظ كتاب الله.

وقالت سلمى، إنها تجيد ترديد الأناشيد والتواشيح الدينية، كما تحب سماع أصوات العظماء فى دولة التلاوة وعلى رأسهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والطبلاوى، والحصرى، ومحمد رفعت، وغيرهم من أصحاب الأصوات المتميزة من القراء، وتتمنى أن تكون واحدة منهم.

وأضافت أنها تعلمت ترجمة الكلمات والآيات القرآنية للغة الانجليزية وتحفظها، وسوف تستمر فى ذلك حتى تترجم آيات كتاب الله، بما لا يخل بمعنى الآيات، وتتمنى يوما أن تكون سفيرة لتنشر للدنيا كلها الإعجاز الذى يتميز كتاب الله، وتغيير الصورة المغلوطة لدى الغرب عن ديننا السمح، الوسطى، دين السلام والأمن، ويبذل أزهرنا الشريف وعلمائه وعلى رأسهم الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جهودا كبيرا، لتصحيح تلك الصورة بما يتوافق مع ديننا الحنيف، والتى يتعامل بالحب والود والسلام مع غير المسلمين، كما وصانا رسول الله صل الله عليه وسلم.