ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن زاخاروفا: "انه فيما يتعلق بزيارة ممثلين عن السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية موسكو لإيفان جيرشكوفيتش، نعلمكم أن المسألة قيد الدراسة وسيتم حلها فى الوقت المناسب وفقًا للأعراف القنصلية والقانون الروسى، والوضع الذى منحته إياه السلطات الأمريكية فى هذه الحالة لا يهم".



كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو منحت مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" المعتقل في روسيا بتهمة التجسس حق التواصل مع القنصلية الأمريكية.



وكان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، قد أعلن فى وقت سابق اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، إيفان جيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس، فيما أشار بيان الأمن الروسي: "أن الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية".



ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى، جمع جيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتقال المواطن الأمريكى أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، حيث رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكى بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسى (والمعنية بتهمة التجسس)".