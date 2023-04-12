رفع درجة الاستعداد ومراجعة المعديات النهرية لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ،القيادات التنفيذية برفع درجة الإستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على مناطق المحافظة المختلفة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

وكذلك مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.