رفع درجة الاستعداد ومراجعة المعديات النهرية لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ،القيادات التنفيذية برفع درجة الإستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على مناطق المحافظة المختلفة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.
كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.
وكذلك مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تم الدفع باكثر من 1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الامطار من الشوارع والميادين.
مشيرة إلى الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي جميع البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.
وكذلك مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.
وكانت محافظة البحيرة قد شهدت سقوط أمطار غزيرة منذ مساء أمس الثلاثاء، على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية.
ورغم سقوط الأمطار على مناطق المحافظة المختلفة إلا أنه يؤثر ذلك على الحركة التجارية بالأسواق والمتاجر التى واصلت أعمالها بانتظام.
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