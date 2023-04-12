رئيس "مياه الفيوم" يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماعا، بمقر الشركة، بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة".

حضر الاجتماع، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، كلا من المهندس رمضان عبد الباسط، ممثل شركة للصناعات الكيماوية، والمهندس مجدى صبحى، والمهندسة عفاف فكري، وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة، والدكتور ميسرة فاضل، والمهندس حاتم فاضل، بمركز الدراسات والتصميمات العمرانية، ومهندسي الاشراف بمواقع الأعمال .

استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لأعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد الخطوط الناقلة لمياه الشرب بمركز إطسا، ونسب التنفيذ، والوقوف على معوقات إنهاء الأعمال.

وشدد "عبد الجليل"، على ضرورة تذليل كل العقبات والمعوقات لسرعة إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن الشركة، بصدد تنفيذ أعمال مد وتدعيم لعدد من الخطوط الناقلة، لتغذية مركز إطسا، بأقطار مختلفة تتراوح ما بين ٧١٠ مم، و ٦٣٠مم، و ٣١٥ مم، ومن المقرر الانتهاء من هذه الخطوط بنهاية الشهر القادم.

كما عقد اجتماع، مع ممثلى الشركة المسؤولة عن تنفيذ أعمال المد والتدعيم، لخطوط وشبكات الصرف الصحي بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد علي، استشارى مقاول الأعمال، لدراسة المناطق التي لم تنتهي الأعمال بها، حتى اليوم، ودراسة المعوقات التي تواجه التنفيذ، على أن تنتهي كل أعمال المد والتدعيم بمركزي إطسا ويوسف الصديق بنهاية الشهر المقبل.