وأضافت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الجانبين يعتزمان - خلال الزيارة - مناقشة سبل تعزيز الردع الموسع لواشنطن ضد التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية، كما سيتم مناقشة التعاون في مجالات أخرى منها التكنولوجيات المتقدمة والأمن الاقتصادي وتبادل الزيارات بين الشعبين، وذلك بناء على نتائج القمة السابقة التي عقدت في سول في العام الماضي.

وأشارت إلى أنها تتوقع أيضا أن تكون زيارة الدولة بمثابة فرصة لتحقيق رؤية "تحالف كوري جنوبي أمريكي عملي"، والذي "يحمي حياة وسلامة شعبي البلدين"، ويدعم القيم الأساسية المشتركة بينهما.