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رئيس جامعة حلوان: بدء الحفر بالمجمع الطبى.. ويؤكد: المشروع يسهم فى توفير بيئة تعليمية متكاملة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:56 م
رئيس جامعة حلوان: بدء الحفر بالمجمع الطبى.. ويؤكد: المشروع يسهم فى توفير بيئة تعليمية متكاملة لقاء رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات ووزير النقل والمواصلات الأسبق، أعمال بدء الحفر بالمجمع الطبي بالجامعة، والذي يضم مستشفى جامعيًا "تعليمي ،اقتصادي" بالإضافة إلى مستشفى للطلبة.

وأكد "قنديل"، أن هذا المشروع يأتى نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية، حيث يوفر هذا المشروع المهم والحيوى الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري، بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

وقال رئيس جامعة حلوان، أن لهذا المشروع العديد من المميزات الهامة حيث سيكون المجمع داخل الحرم الجامعي، وسيتم تنفيذه من خلال استخدام أصول الجامعة الحالية، كما يتسم بقرب الموقع من مباني كلية الطب والتمريض، كما يتميز بسهولة فصلة واتصالة أيضا بباقي عناصر الحرم الجامعى، وقريب من الشوارع الرئيسية المحيطة بالجامعة، وهناك العديد من المزايا التنافسية للمشروع وهو عدم وجود مستشفى تعليمي في منطقتي جنوب وشرق القاهرة الكبري، تقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة.

كما أوضح رئيس جامعة حلوان أن المشروع يسهم فى توفير بيئة تعليمية متكاملة لتأهيل كوادر طبية في المجال الصحي وسد الاحتياجات في هذا القطاع الهام لخدمة شريحة واسعة من المواطنين، وذلك استنادًا إلى رسالة الجامعة ورؤيتها المستقبلية وخططها الاستراتيجية، حيث يقدم المشروع خدمات علاجية والتعليم والتدريب وكذلك خدمة البحث العلمى. 

وجاء ذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى نواب رئيس الجامعة، الدكتور هابى حسنى مساعد رئيس الجامعة، الدكتور احمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وبعض عمداء الكليات، الدكتور محمود عابد مدير الإدارة الطبية، الدكتور ناصر حمزاوى مدير مستشفى الطلبة، الاستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت، مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعدين، وبعض مديرى العموم.


التعليم العالى

جامعة حلوان

السيد قنديل

اخبار مصر

المجمع الطبي



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