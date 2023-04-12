رئيس جامعة الإسكندرية يشارك في توزيع وجبات الإفطار لأهالى قرى ريف المنتزة

الإسكندرية _ أسماء على بدر

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء فى توزيع وجبات إفطار وشنط رمضانية لأهالى لإحدي قري ريف المنتزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "إحنا الخير" الخيرية، وبحضور الدكتورة وفاء السحلى منسق القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية، وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.وبمشاركة شباب كيان جامعة الإسكندرية.

فى سياق آخر شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، حفل توزيع جوائز مهرجان الكورال والغناء الفردي لطلاب كليات جامعة الإسكندرية، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس دياب مدير مركز الحرية للإبداع، وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة فى إطار التعاون المثمر بين جامعة الإسكندرية ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

وفى كلمته هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه الإخوة المسيحيين بمناسبة الإحتفال بأحد السعف، وأكد أن جامعةالإسكندرية تقدم كافة الدعم للأنشطة الطلابية المختلفة التى تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وهنأ سيادته الفرق الفائزة متمنياً لهم مزيد من التقدم والتفوق، ولفت أن الجامعة تسعى إلى تكوين فريق للكورال على أعلى مستوى من التميز وسيلقى كل الدعم من إدارة الجامعة.

وفى كلمتها أعربت الدكتورة إيناس دياب عن سعادتها بعقد هذه الإحتفالية في رحاب مركز الحرية للإبداع إنطلاقاً من رسالة المركز في الإرتقاء بالفنون الجادة والثقافة الرفيعة وتشجيع ودعم الشباب من المبدعين تأكيداً للقوة الناعمة لمصرنا الحبيبة والتي تأتي تأكيداً لإهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الثقافية والفنية للشباب وتشجيع المواهب الواعدة في مجالات الأداء الصوتي الفردي والجماعي.

تلى ذلك إعلان نتيجة المهرجان وتكريم الكليات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث أسفرت نتائج المهرجان عن فوز كلية التربية وكلية التجارة بالمركز الأول مناصفة، وفوز كلية التربية الرياضية بنين بالمركز الثاني، وفوز كلية العلوم بالمركز الثالث، وفاز بجائزة المركز الأول فى الغناء الفردى الطالب يحيى فرج من كلية التربية الرياضية، وفازت بالمركز الثاني الطالبة سارة عزيز كلية التربية، وبالمركز الثالث الطالب فؤاد سمير كلية التجارة، وجاء فى المركز الرابع الطالبة ميار سعد كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية، وفى المركز الخامس الطالبة مريم جمال كلية العلوم.

تضمن الحفل فقرات لفريق كورال كلية التجارة - بقياده د. شريهان الحديني، ومنتخب الجامعة للفنون الشعبية بالتعاون مع ثقافة الإسكندرية تدريب الفنان نصر الدين محمد، وفقرة مقدمه من فريق كورال كلية التربية - بقيادة د. إسلام سعيد.