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رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:21 ص
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى اجتماع الحكومه-ارشيفيه
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وبعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.       
  
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهانى القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.
 
 

البابا تواضروس الثاني

عيد القيامة المجيد

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اجتماع الحكومة الاسبوعي



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