وقال بيان لقصر هوفبورج الرئاسي، إن الرئيس البولندي سيجري أيضا خلال الزيارة محادثات مع المستشار كارل نيهمر ورئيس المجلس الوطني "البرلمان" فولفجانج سوبوتكا.

وذكر البيان أن الرئيسين النمساوي والبولندى سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.. ومن المرجح أن تكون قضايا حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي محور المحادثات النمساوية البولندية.