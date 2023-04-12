وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء أن رئاسة شؤون المسجد سخرت خدماتها طيلة عشرين ليلة من حيث استهلاك 30 مليونا و257 ألفا و 874 لترا من ماء زمزم، واستخدام 655 ألفا و 990 لترا في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 105 ألاف و810 لترات من معقمات الأيدى، و103 ألاف و625 لترا من التعقيم بالروبوتات، و 100 ألف و535 لترا من التعقيم بالبايوكير، و 653 ألفا و 360 لترا في تعقيم الأسطح، كما اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 901 ألف و 951 مستفيدا، فيما جرى استهلاك 2 مليون و600 ألف لتر من المطهرات.



