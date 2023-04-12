خيط الجريمة.. "حجر ملوث بالدماء" هكذا قتل مختل عقليا والدته فى سوهاج

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهد مركز طما شمالى محافظة سوهاج، جريمة قتل بشعة حيث أقدم عاطل "مختل عقليا" على قتل والدته مستخدما حجرا بأن ضربها على رأسها وجلس بجوارها يمهس بكلمات غير مفهومة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مركز شرطة طما، بلاغ من فكهانى،41 سنة، يقيم بقرية الحلاقى دائرة المركز، يوضح العثور على جثة شقيقته داخل منزلها.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال شقيقها "صاحب البلاغ"، أكد أن شقيقته المجنى عليها ربة منزل 49 سنة، تقيم طرفه منذ أسبوعين، بسبب اعتياد نجلها "س. ر" سنة عام، عاطل، مختل عقليا، التعدى عليها بالضرب، وكانت تذهب كل يومين إلى منزلها لإعداد الطعام للمذكور لإقامته بمفرده، ويوم الحادث ذهب لإعداد الطعام لكنها لم تعد، وعند الذهاب لمنزلها وجد جثة شقيقته المذكورة مسجاة على الأرض بصالة الطابق الأرضى فى المنزل المكون من طابق واحد.

بإجراء التحريات ومناظرة الجثة ظاهريًا، تبين أنها ترتدى كامل ملابسها وتبين وجود إصابات بجروح فى فروة الرأس، وعثر بجوار الجثة على حجر ملوث بالدماء، ونجلها المذكور بجوارها وآثار دماء على ملابسه، وبمواجهته بارتكاب الجريمة ردد كلمات غير مفهومة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات