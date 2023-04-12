خرج من القاهرة للمنوفية ولم يعد.. أسرة مسن بشبرا الخيمة تحرر محضر بتغيبه

حررت أسرة مسن يدعى مصطفى علي علي موسى 73 سنة، والمقيم بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة محضرا بتغيبه عقب خروجه من منزله يوم الجمعة الماضية لاستقلال القطار متجها إلى مركز منوف بالمنوفية.

وأكدت أسرة مصطفى على أنه لا يعاني من أي أمراض تؤثر على إدراكه أو وعيه وأنه كان يتمتع بصحة جيدة وخرج من المنزل بعد صلاة الجمعة متجها الى مركز منوف لزيارة أقاربه في منطقة السادات وتناول الإفطار معهم.

وأشارت الأسرة إلى أن أقارب المتغيب اتصلوا بهم وابلغهم بعدم حضوره كما كان متفق عليه، وهو ما دفعهم للبحث عنه في كل مكان كان يتردد عليه كما تم التواصل مع جميع الأقارب والمعارف لكن دون جدوى.

وناشدت أسرة مصطفى علي كل من يشاهده أو يعرف أي معلومات عنه بإبلاغ أسرته فورا عبر الأرقام ( 01147848437–01013562258- 01111865554).