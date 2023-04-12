ختام فاعليات الندوات الدينية لشهر رمضان بأبحاث الكبد بكفر الشيخ

اختتمت فاعليات سلسلة الندوات الدينية الرمضانية بالقاعة الكبرى بمركز الكبد، والرد على استفسارات العاملين والمترددين، تحت رعاية الدكتور ياسر عمارة، مدير عام مركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ، والمشرف العام على مركز الاورام، والدكتور عادل عبد الصمد، المدير العام لهيئة الوعظ بكفر الشيخ، اشراف واعداد إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز.

حاضر فيها اليوم فضيلة الشيخ الدكتور" أحمد زيدان حميدة" الموجة العام بمنطقة الوعظ بكفر الشيخ بعنوان (الاجتهاد فى العبادة فى العشر الاواخر)، بحضور عدد من المترددين على المركز، وقيادات وموظفي المركز.

بدأت الفاعليات بتلاوة من آيات الذكر الحكيم للدكتور رضا يونس،مدير الهيئة الطبية والدينية بالمركز، تلاها كلمة مدير عام المركز، الدكتور ياسر عمارة، موضحا فضل هذه الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، وقيمة التفاني في العمل، وإعطاء حق المريض، ليكون المريض على رأس اهتمامات كافة الأقسام بالمركز، مثنياً على كافة أنشطة إدارة العلاقات العامة بالمركز والتى يولون اهتماماتهم دائما، لحل شكاوى المرضى للارتقاء بالمنظومة الطبية.

والقى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد زيدان حميدة،الموجة العام بمنطقة الوعظ بكفر الشيخ، محاضرة عن فضل العشر الأواخر والاجتهاد بالعبادة، وليلة القدر والاعتكاف والتوفيق بين العمل والعبادة، مجيباًً عدد من الأسئلة طرحها العاملون والمترددون على المركز.