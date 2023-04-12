اليوم السابع
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خالد الجندى: لا تشغلوا بالكم بعلامات ليلة القدر واهتموا بالأعمال الصالحة أفضل

الأربعاء، 12 أبريل 2023 06:00 م
خالد الجندى: لا تشغلوا بالكم بعلامات ليلة القدر واهتموا بالأعمال الصالحة أفضل الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
كتب لؤى على

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب على المسلمين ترك علامات ليلة القدر والتفرغ لأعمالها، وذلك تزامنًا مع بدء الـ10 الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "في تلك ليالي هناك ليلة خير من ألف شهر تفرق معك في كل شيء، يا ترى هتقعد تشغل بالك مع اللي شاغلين بالهم هي ليلة 21 ولا 23 ولا 25 ولا 27 ولا 29.. يا ترى هتشغل بالك الشمس غابت والمطرة مطرت والسما صافية والكلاب مهوهوتش والهواء لافح والنسيم عليل والجو بديع؟ يا عمي شوف شغلك عندنا 10 ليالي فيهم ليلة تسوى 1000 شهر هتشغل بالك بعلامات ليلة القدر أم بأعمالها".

 

وأوضح الجندى: "يعنى لو فيه مسابقة فيها 10 أظرف بينها 9 فارغة وواحد يحوي شيكًا قيمته مليون جنيه، قيمة الظرف الواحد 100 جنيه.. البعض قد يشتري ظرفًا واحدًا، والآخر يشتري أكثر، بينما سيفكر آخرون في رقم الظرف الذي يحتمل احتواؤه على المليون جنيه.. واحد عاقل سيقول أشتري الـ10 أظرف بـ1000 جنيه، وبالتالي يضمن الحصول على المليون جنيه، هذا مثال وليست مسابقة حقيقية، بل مسابقة دينية فتحها لك القرآن والرحمن للمتسابقين الذين يريدون نيل الرحمة والعفو والمغفرة من الله".


خالد الجندى

الشركة المتحدة

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