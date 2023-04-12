حافز إضافى لتوريد القمح وسعر الإردب يصل إلى 1500 جنيه.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مجلس الوزراء يقرر فى اجتماعه الأسبوعى: حافز إضافى لتوريد القمح وسعر الإردب يصل إلى 1500 جنيه.. «مدبولى» يوجه بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحداتهم المخصصة لهم فى مدينة بدر.
اقرأ فى العدد أيضا..
- الدراما الوعى.. نجاح متواصل على شاشات «المتحدة» وتوثيق لبطولات الضباط والجنود فى سيناء
- «الكتيبة 101 «ملحمة جديدة يستعرض بطولات لقصص حقيقية وسط قالب مميز وكادرات تصوير تحظى بإشادات كبيرة مع إبراز فدائية أهالى سيناء وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية ضد الإرهاب
- السفيرة سها جندى: لدينا الكثير من الأحلام للمصريين بالخارج ومفيش مجال مشتغلناش عليه لخدمتهم
- «شكرى» يزور أنقرة اليوم بدعوة من نظيره التركى
- يحقق المساواة بين الرجل والمرأة.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الجنسية المصرية
- اكتشاف مقبرة و4 مقاصير صغيرة بمنطقة آثار سقارة تعود لعصر الرعامسة.. أمين عام «الأعلى للأثار»: الاكتشاف يسهم فى إلقاء الضوء على تطور جبانة سقارة فى فترة الرعامسة ويزيح الستار عن أشخاص جدد لم يكونوا معروفين فى المصادر التاريخية
- «النواب» يوافق على تعديلات قانون الجنسية المصرية
- 19 مليون مصل ومعتمر قصدوا البيت الحرام منذ بداية رمضان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة