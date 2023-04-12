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حافز إضافى لتوريد القمح وسعر الإردب يصل إلى 1500 جنيه.. غدا باليوم السابع

الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:00 م
حافز إضافى لتوريد القمح وسعر الإردب يصل إلى 1500 جنيه.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مجلس الوزراء يقرر فى اجتماعه الأسبوعى: حافز إضافى لتوريد القمح وسعر الإردب يصل إلى 1500 جنيه.. «مدبولى» يوجه بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحداتهم المخصصة لهم فى مدينة بدر.
 
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