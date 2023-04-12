جهود مكثفة بمباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة شخص بساحل مرقص

شهدت منطقة ساحل مرقص التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة عثور الأهالى على جثة رجل مجهول الهوية ملقاه داخل أحد الترع المارة بالقرية فى ظروف غامضة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين العثور على جثة رجل فى العقد الخامس من العمر يرتدى ملابسه كاملة داخل ترعة ساحل مرقص التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.
وقامت قوات الانقاذ النهرى بانتشال الجثة من مياه الترعة المذكورة و نقلها إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.
وتكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة من جهودها من أجل كشف غموض هذه الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.
وكانت محافظة البحيرة قد شهدت العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمنطقة النوبارية فى ظروف غامضة.
وبالفحص تبين عثور الأهالى على جثة شاب يدعى محمد .ح.ح 33عام ملقى داخل أرض زراعية بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة .
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