جهود مكثفة بمباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة شخص بساحل مرقص

شهدت منطقة ساحل مرقص التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة عثور الأهالى على جثة رجل مجهول الهوية ملقاه داخل أحد الترع المارة بالقرية فى ظروف غامضة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين العثور على جثة رجل فى العقد الخامس من العمر يرتدى ملابسه كاملة داخل ترعة ساحل مرقص التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وقامت قوات الانقاذ النهرى بانتشال الجثة من مياه الترعة المذكورة و نقلها إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة من جهودها من أجل كشف غموض هذه الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.