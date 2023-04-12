جامعة القاهرة تتكفل بسداد اشتراكات العاملين بنظام التأمين الصحى الشامل

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة القاهرة أنه فى إطار حرص الجامعة المستمر على الاهتمام بصحة العاملين بها وتقديم خدمات طبية لائقة، وبناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بانضمام جميع العاملين بالجامعات للتأمين الصحى الشامل التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة للتأمين، وحيث وافق مجلس الجامعة بالإجماع، تعلن جامعة القاهرة للعاملين بها، سرعة التوجه إلى الإدارات التابعين لها لاستلام بطاقات التأمين الصحى للاستفادة من الخدمات المتميزة التى يقدمها النظام التأمينى، علمًا أن الجامعة - بتوجيه مشدد من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة- تتكفل بسداد الاشتراكات سواء من الموازنة أو من صندوق تحسين أحوال العاملين دون أى خصم إضافى من مرتبات العاملين بالجامعة.

وأوضحت جامعة القاهرة أنها ستتحمل الجامعة من خلال صندوق العلاج الطبى بالجامعة تغطية أى جوانب لا يغطيها التأمين، كما تتحمل أية متطلبات زائدة بعد استنفاد الحد التأمينى من صندوق الرعاية الصحية التابع لوزارة التعليم العالي.

ويستفيد العاملون بجامعة القاهرة من مميزات الصندوق وهي:-

1.تغطیة كاملة للكشف بعیادات الأطباء والإستشاریین والعیادات الخارجیة (بما فيها مستشفى قصر العيني الفرنساوي)

2.جمیع الإشاعات التشخیصیة والتحالیل الطبیة والفحوص المعملیة تغطیة كاملة.

3.جلسات العلاج الطبیعى بالمراكز المعتمدة.

4.دخول المستشفيات الكبرى فى كافة المحافظات العلاج (بما فيها مستشفى قصر العيني الفرنساوي) وإجراء كافة الفحوصات والإقامة بالدرجة الأولى الممتازة (غرفة مفردة) وإجراء العملیات الجراحیة شاملة أتعاب الإستشاریین وأطباء التخدیر والمساعدین والأدویة والمستلزمات الطبیة والمستھلكات الطبیة وأتعاب التمریض ومصاریف الإقامة بالمستشفى لمریض مقیم.

5.المناظیر التشخیصیة والجراحیة.

6.العلاج باللیزر الجراحي.

7.حالات الرعایة النھاریة.

8.سيارات الإسعاف للطوارىء والنقل للمستشفى فقط أو أى جھة علاجیة أخرى مجانًا.

9.صرف الأدوية من فروع الصيدليات المتعاقدة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

10. صرف الأدوية المزمنة والحادة من صيدليات التعاقد.

11. نطاق التغطیة داخل جمھوریة مصر العربیة بكافة المحافظات للمراكز الطبیة والمعامل والصیدلیات والمستشفیات الكبرى.

12.تغطي الشبكة الطبیة للشركة معظم المستشفیات والمراكز الكبرى فى مصر إلا أن الخدمات الطبیة المؤداه خارج تلك الشبكة فيكون للعضو الحق فى استرداد 70‎%‎ من القیمة بما لا یزید عن أسعار مستشفى الإيطالي طبقًا لبنود التعاقد المبرمة.

13. يشمل هذا النظام جميع العاملين الذين لا يزالون في الخدمة .. أما المعاشات والأسر فمستمرون على نظام صندوق العلاج التابع للجامعة.