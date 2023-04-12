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تهشم سيارات سقط عليها سقف جراج نتيجة سوء الأحوال الجوية في بورسعيد.. صور

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:02 ص
تهشم سيارات سقط عليها سقف جراج نتيجة سوء الأحوال الجوية في بورسعيد.. صور سقوط جراج على السيارات
بورسعيد - محمد عزام

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تهشمت عدد من السيارات بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، اثر سقوط سقف "جراج" في الشارع عليها بمنطقة مساكن المعاشات، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.
 
فوجئ سكان منطقة مساكن المعاشات بمدينة بورفؤاد بسقوط سقف حديدي لجراج في الشارع أمام مسجد التوحيد عليها، مما تسبب في تهشم عدد من السيارات، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وتشهد محافظة بورسعيد، حالة من الطقس السيء متمثلة في سقوط غزير للأمطار، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح متوسطة، وكذلك برق ورعد في سماء المدينة.
 
جانب من السقوط
جانب من السقوط

جانب من سقوط الجراج
جانب من سقوط الجراج

سقوط جراج على السيارات
سقوط جراج على السيارات

سقوط سقف على الجراج
سقوط سقف على الجراج
 

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