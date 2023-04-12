تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف.. اعرف جدولك

كتبت - مرام محمد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسي 2022/2023 وفقًا للمواعيد التالية:

أولًا:

سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 6 حتى 25 مايو 2023

ثانيًا:

الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 20 حتى 25 مايو 2023.

ثالثًا:

مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 17 مايو 2023.

رابعًا:

الصفان الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 6 حتى 21 مايو 2023.

وأكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .

"جداول امتحانات المرحلة الابتدائية"



- الصف الرابع الابتدائي (صباحي – مسائي).

- الصف الخامس الابتدائي ( صباحي – مسائي)

- الصف السادس الابتدائي ( صباحي – مسائي)

جداول امتحانات المرحلة الإعدادية



-الصف الأول الإعدادي ( صباحي – مسائي)

- الصف الثانى الإعدادي ( صباحي – مسائي)

-الصف الثالث الإعدادي ( صباحي) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

جداول امتحانات المرحلة الثانوي العام



-الصف الأول الثانوي ( صباحي – مسائي)

- الصف الثانى الثانوي ( صباحي – مسائي)

جداول التعليم الفنى بالإدارات التعليمية .



امتحانات الدور الأول



الصف الأول الثانوى



الصف الثانى الثانوى



الصف الأول الإعدادى



مرحلة التعليم الأساسى



الصف الثانى الإعدادى



الصف الخامس



الصف السادس