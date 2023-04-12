تعرف على طرق الوقاية من الحوادث بعد سقوط اﻷمطار أعلى المحاور

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

شددت اﻹدارة العامة للمرور، على اتباع مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق و منها :

-التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

-تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق

- الالتزام بالسرعات المقررة لها و استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

-عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق

-استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة