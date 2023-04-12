تطعيم 8 ملايين مواطن.. "الصحة" تكشف جهود برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية خلال الفترة من شهر يناير وحتى 31 ديسمبر الماضى والتى تمثلت فى :-
-تم تطعيم 8 ملايين و427 ألفًا و624 مواطن من خلال 271 مركزا صحيًا
-تم تطعيم 2 مليون و42 ألف و535 طفلًا حديثي الولادة. (الجرعة الصفرية خلال أول 24 ساعة من الميلاد
-تم تطعيم 2 مليون و42 ألف و535 طفلًا إلى جانب تطعيم 6 ملايين و216 ألف و282 طفل خلال التطعيمات الروتينية في أول 6 أشهر من عمر الطفل
- تم تطعيم 68 ألف و 946 من الفرق الطبية العاملة بمستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى تطعيم 48 ألف و317 مريض غسيل كلوي
-تم تطعيم 4444 من المخالطين للحالات الإيجابية من حاملي الفيروس وتقديم التطعيمات لـ 47 ألفًا و700 من الفئات المستهدفة
- تم تحصين 1136 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة لأمهات حاملات للفيروس باستخدام مصل «الأميونوجلوبيولين» والذي يلعب دورًا أساسيًا في تقوية وحماية جهاز المناعة للأطفال الخط.
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