تشييع جنازة بطل الكاراتيه المتوفى إثر ماس كهربائى بسبب أمطار الشرقية.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

شيع أهالى مدينة الإبراهمية بمحافظة الشرقية، جنازة الطفل فارس هشام 14 سنة، بطل الجمهورية فى الكاراتية، الذى توفى إثر صعق كهرباء من عمود إنارة، تعرض لماس بسبب هطول الأمطار.

خرجت جنازة فارس هشام من مسجد ابو سعدة، يتقدمها زملاؤه فى المدرسة والنادى عقب صلاة الظهر، والذين أعربوا عن حزنهم الشديد لفقدانه، مؤكدين أنه كان من المتفوقين رياضيًا وعلميًا، ويتمتع بأخلاق حسنة.

كان الطفل فارس قد تعرض لصعق كهربائى من عمود إنارة بشارع الجمهورية بمدينة ههيا، أثناء هطول أمطار غزيرة مساء أمس، وهو عائد لمنزله من صالة تمرين الكاراتيه.

استقبلت مستشفى ههيا المركزى، الطفل مصابًا بتوقف فى عضلة القلب، إثر تعرضه لصعق كهرباء من عمود إنارة، وأجريت له الإسعافات اللازمة، إلا أنه توفى متأثر بالصعق الكهربائى.



جنازة بطل الكاراتيه الطفل فارس هشام



الطفل فارس هشام



الطفل فارس هشام



بطل الكاراتيه الراحل الطفل فارس هشام