تحصين 250 ألفًا و440 طائرًا ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بالشرقية

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ،إلى إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر مارس الماضي، بتحصين 69 ألفًا و870 طائرًا بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و 27 ألف طائر بالحضانات و 20 ألفًا و 950 طائر تحصين مجانى للتربية المنزلية وتحصين 123 ألفًا و 620 طائرًا ضد الأمراض الوبائية الأخرى بإجمالي تحصين 250 ألفًا و 440 طائرًا ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 2550 منزلًا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن 63 مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص 660 مسحة لإجمالي عدد طيور 534 ألف طائر بالإضافة إلى استخراج 270 تصريحًا ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها و تمت المتابعة الصحية البيطرية لـ 22 مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى ( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم 446 ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة 973 لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.