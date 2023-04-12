تحصين 250 ألفًا و440 طائرًا ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بالشرقية

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ،إلى إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر مارس الماضي، بتحصين 69 ألفًا و870 طائرًا بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و 27 ألف طائر بالحضانات و 20 ألفًا و 950 طائر تحصين مجانى للتربية المنزلية وتحصين 123 ألفًا و 620 طائرًا ضد الأمراض الوبائية الأخرى بإجمالي تحصين 250 ألفًا و 440 طائرًا ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 2550 منزلًا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.
كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن 63 مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص 660 مسحة لإجمالي عدد طيور 534 ألف طائر بالإضافة إلى استخراج 270 تصريحًا ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها و تمت المتابعة الصحية البيطرية لـ 22 مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة