بسبب الطقس.. تعثر العثور على غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية لليوم الرابع

الإسكندرية أسماء على بدر

يواصل فريق الإنقاذ بالإسكندرية البحث عن جثمان شاب غرق شاطئ النخيل بالإسكندرية لليوم الرابع على التوالى على الرغم من غلق الشاطئ حيث تسلل إليه مستغلا تحسن الطقس، التى طرأت على الإسكندرية خلال الأيام الماضية، الأمر الذى ترتب عليه غرقه.

وتلقت قوات الإنقاذ النهرى وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد عمر شحاتة، 16 سنة، من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث لقى غرقه عند الحاجز الثالث من شاطىء النخيل، عقب نزوله المياه صباح أمس السبت.

وعليه بدأت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين تكثيف البحث عن الجثمان أملا في انتشاله سريعا إلا أن سوء الأحوال الجوية الذى يبدأ من اليوم قد يحيل حركة إيجاده سريعا.

وتلقى فريق غواصين الخير البلاغ وتم إبلاغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية أملا فى انتشال جثمان الشاب سريعا.