بالأسماء.. إصابة شخص و6 سيدات في إنهيار سقف عقار بعزبة النخل في المنتزه بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أصيب 7 أشخاص إثر انهيار سقف حجرة من مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة النخل التابعة لحى المنتزه أول بالإسكندرية، وتم إخلاء العقار من السكان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنتزة، بلاغًا يفيد بانهيار سقف داخلي بعقار بعزبة النخل دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنتزة، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي المنتزة أول لمحل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية، إنهيار سقف بعقار بعزبة النخل مكون من 3 طوابق، ونتج عن ذلك إصابة كلا من: منى صلاح الدين، وجنات احمد السيد، وفاطمة صلاح الدين، وياسين محمد حمدي وانجي حسن صلاح، وهاجر حسن صلاح، وفريدة محمد حمدي، وإصابتهم تتراوح بين كسور وإصابات طفيفة، وتم نقلهم إلي المستشفي الميري لتلقي العلاج اللازم.

وأصدر حي المنتزه أول، قرارا بإخلاء عقار عزبة النخل نطاق حى المنتزه أول، إثر سقوط سقف حجرة بالدور الاول علوي علي الدور الأرضي، ونتج عنه 7 إصابات، وعلى الفور انتقل اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول فور ورود بلاغ بسقوط سقف حجرة بالدور الأول علوي بالعقار محل البلاغ.

وأشار حي المنتزه اول، أنه تم غلق مدخل العقار بالحواجز الخشبية لحين عرضه على لجنة المنشآت، مع تواجد التضامن الاجتماعي لبحث حالة الأسر المقيمة بالعقار، وبحث حالتهم وصرف إعانة نكبه لهم وتوفير مأوى عاجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



