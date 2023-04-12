انقذ نفسك من لدغات البعوض ..إليك 7 زيوت طبيعية طاردة للناموس

كتبت ميرفت رشاد

يكثر فى موسم الصيف ، نشاط البعوض" الناموس" فهو ليس مصدر إزعاج فقط ، بل إنه يحمل أيضًا أمراضًا مثل حمى الضنك والملاريا وفيروس زيكا، الوقاية من لدغات البعوض ضرورية لتجنب خطر الإصابة بهذه الأمراض، وإليك نصائح لمنع لدغات البعوض بشكل طبيعى فى المنزل، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

نصائح لمنع لدغات البعوض باستخدام طارد البعوض الطبيعي



1. الزيوت العطرية

تحتوي الزيوت الأساسية مثل السترونيلا والأوكالبتوس والنعناع والخزامى على مركبات تطرد البعوض بشكل طبيعى، وجدت إحدى الدراسات المنشورة فى مجلة الجمعية الأمريكية لمكافحة البعوض أن زيت السترونيلا كان فعالًا مثل DEET فى طرد البعوض لمدة تصل إلى ساعتين.

2. الثوم

يحتوي الثوم على مركبات مثل الأليسين التى يتم إطلاقها عبر الجلد ، مما يجعل من الصعب على البعوض اكتشافك، في حين أن هناك بحثًا محدودًا حول فعالية الثوم كطارد للبعوض ، وجدت دراسة نشرت في مجلة Vector Ecology أن زيت الثوم كان فعالًا في طرد البعوض لمدة تصل إلى ثماني ساعات .

3. زيت النيم

زيت النيم مبيد حشرى طبيعي وطارد، وجدت دراسة نشرت فى مجلة الجمعية الأمريكية لمكافحة البعوض أن زيت النيم كان فعالاً فى صد البعوض لمدة تصل إلى 12 ساعة.

4. خل التفاح

خل التفاح يحتوى على حمض الخليك ، والذى ثبت أنه يصد البعوض، امزج أجزاء متساوية من خل التفاح والماء وقم بتطبيقه على بشرتك وستلاحظ انخفاضًا في لدغات البعوض على بشرتك.

5. زيت شجرة الشاي

يحتوى زيت شجرة الشاى على مركبات مثل terpinen-4-ol التي تصد البعوض، وجدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لمكافحة البعوض أن مزيجًا من زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر كان فعالًا في صد البعوض.

6. ثمار الحمضيات



يمكن لفرك ثمار الحمضيات مثل الليمون على جلدك أن يصد البعوض، للرائحة القوية للحمضيات يمكن أن تحجب رائحة بشرتك ، مما يجعل من الصعب على البعوض اكتشافك.

7. ريحان



يحتوى الريحان على مركبات مثل الأوجينول التى تصد البعوض، وجدت دراسة نشرت فى مجلة الجمعية الأمريكية لمكافحة البعوض أن زيت الريحان كان فعالاً فى طرد البعوض لمدة تصل إلى ساعتين.