انطلاق المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرمضانية للجامعات.. صور

كتب محمد صبحى

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات ل لدورة الرمضانية للجامعات ، بمشاركة (32) جامعة، مقسمة على (8) مجموعات بجميع الجامعات المصرية، حيث تقام حاليًا الأدوار التمهيدية، ويعقبها الأدوار النهائية خلال الفترة (13-15) أبريل الجاري، وتقام المنافسات النهائية في رحاب المدينة الشبابية بالإسكندرية، وسوف تقام المجموعات بالجامعات التالية (الأمريكية، بني سويف، المنصورة، القاهرة، بنها، الإسكندرية، 6 أكتوبر، قناة السويس).

وتقام الدورة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور .أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،

وقد أسفرت نتائج اليوم الأول للبطولة عن الآتى:

*المجموعة الأولى تُقام علي مدار يومي (الإثنين والثلاثاء)

* المجموعة الثانية:

- فور جامعة بني سويف على جامعة أسيوط بنتيجة 1/3 .

-فوز جامعة المنيا على جامعة أسيوط بنتيجة 0/1

- فوز جامعة بني سويف على جامعة جنوب الوادي بنتيجة 0/3

* المجموعة الثالثة:

- فوز جامعة المنصورة على جامعة حورس بنتيجة 1/3

- فوز جامعة المنصورة على جامعة كفر الشيخ بنتيجة 0/3

- فوز جامعة كفر الشيخ على جامعة الدلتا بنتيجة ٠/٢

* المجموعة الرابعة:

- فوز جامعة القاهرة على الجامعة الألمانية الدولية بنتيجة ٠/2

- تعادل جامعة القاهرة مع معاهد التعليم العالى

- فوز الجامعة الألمانية الدولية على جامعة القاهرة الجديدة بنتيجة 0/١

** المجموعة الخامسة تقام علي مدار يومي (الإثنين – الثلاثاء)

** المجموعة السادسة:

- فوز جامعة المنوفية على جامعة الإسكندرية بنتيجة 0/1

- فوز جامعة الإسكندرية على جامعة السلام بنتيجة 1/3

- فوز جامعة المنوفية على الأكاديمية العربية بنتيجة 1/3

** المجموعة السابعة تقام علي مدار يومي (الإثنين – الثلاثاء)

** المجموعة الثامنة:

- فوز جامعة قناة السويس على جامعة السويس بنتيجة 1/4

جدير بالذكر أن منافسات هذه البطولة تقام تحت إشراف، الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، كابتن أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ود.محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، الكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور ياسر مبروك مدير البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.