اليوم .. ختام امتحانات " الـميد تيرم" بكليتى الإعلام والآثار بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

تختتم كلية الآثار بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم " والتى بدأت فى بداية شهر أبريل الجارى، وسط حالة من الهدوء وانتظام الدراسة خلال فترة الامتحانات .

وأشار الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الكلية تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول حضوريا سواء على مستوى طلاب البكالوريس أو الدراسات العليا، وفى نفس الوقت المحدد للمادة بجدول المحاضرات مع توزيع الجدول على فترات لتجنب الزحام.

وكان أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار ب جامعة القاهرة ، أن تم تخصيص 20 درجة لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم " ويتم إعلانها فى نهاية العام الدراسى بعد إضافة درجات أعمال السنة المخصص لها 10 درجات والامتحان التحريرى النهائى بواقع 70 درجة ، لافتًا إلى أنه يتم تصحيح الاختبارات بشكلٍ يرمى من قبل عضو هيئة التدريس المسئول عن المادة.

وفى نفس السياق تختتم كلية الإعلام بجامعة القاهرة،اليوم الأربعاء، امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" بالكلية على مستوى جميع الفرق الدراسية وكافة الشعب، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن بالكلية بشأن تنظيم امتحانات الميد تيرم، وتعقد الاختبارات حضوريا بالكلية دون رصد أى مشاكل أو معوقات أمام طلاب الكلية.

وتشهد كليات جامعة القاهرة انتظاما فى عقد المحاضرات منذ انطلاق شهر رمضان المبارك مع تنظيم امتحانات الميد تيرم والتوسع فى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات للطلاب على مدار الشهر.