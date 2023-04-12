وقالت جويسلر، في تصريحات اليوم، إن الأعوام من 2024 إلى 2027 ستشهد ارتفاع مساهمة النمسا في صندوق المناخ العالمي إلى 160 مليون يورو بدلا من 130 مليون يورو حاليًا.

وذكرت الوزيرة أن النمسا هى أول دولة تعلن عن زيادة حصتها في صندوق المناخ الأخضر.

يشار إلى أن 194 دولة أعلنت عن تأسيس صندوق المناخ الأخضر فى مؤتمر المناخ "COP" في عام 2010 في كانكون بالمكسيك، واعتبارًا من عام 2020 تم توفير 100 مليار دولار أمريكي سنويًا من مصادر عامة وخاصة لتمويل تدابير المناخ في البلدان النامية.

يشار إلى أن نشطاء المناخ وأنصار البيئة يقومون بضغوط هائلة على الحكومة لتسريع جهود تحول الطاقة وتقليل الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ وذلك من خلال مظاهرات دورية واسعة تتم فى جميع المدن النمساوية.