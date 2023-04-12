اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تحتفل اليوم بذكرى أربعاء أيوب.. تعرف على الأحداث

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:00 ص
الكنيسة تحتفل اليوم بذكرى أربعاء أيوب.. تعرف على الأحداث كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء بأربعاء أيوب، حيث يأتى قبل عيد الفصح بأربعة أيام، وحدث فيه خيانة المسيح من قبل أحد تلاميذه وهو يهوذا الإسخريوطى، حين تآمر فى ذلك اليوم مع السنهدرين (الكهنة والسلطات الدينية اليهودية) ليسلمهم يسوع مقابل 30 دينار فضة.

 

وسمى أربعاء أيوب بهذا الاسم نسبة إلى أيوب النبى، حيث تقرأ فى الصلوات مساء هذا اليوم قصة أيوب البار كما ذكرها العهد القديم وتقرأ الكنيسة سفر أيوب لما يحمل من تشابه مع المسيح فى تجاربه وآلامه الشديدة والنهاية السعيدة التى ختم بها حياته.

 

وترجع تسميته بيوم التآمر، لأن يهوذا تلميذه تآمر مع رؤساء الكهنة وجند الهيكل على يسوع فى ذلك اليوم لكى يسلمه إليهم، واتفقوا أن يسلمه إليهم مقابل 30 شاقل من الفضة، وبسبب هذه المؤامرة.

ويتزامن الاحتفال بأربعاء أيوب بظهور بشائر زراعات القمح فى شكل سنابل رقيقة خضراء، فيحتفلون بها أو يشركونها فى احتفالاتهم لتصنع منها عروسة القمح أو مشط الفريك، ويرمز للخير والتفاؤل، وتشير إلى نجاح المحصول ووفرته، وهى عادة تمتد جذورها إلى مصر الفرعونية ثم القبطية القديمة، وكانت العادة فى المجتمعات القديمة أن تصنع العروسة من باكورة محصول القمح.

 

ويعلق القمح فى مدخل المنازل والبوابات فى هذا التوقيت من كل عام، وعادة ما تترك هكذا طوال العام إلى أن يحل العام التالى، فتصنع بديلتها الجديدة فى أربعاء أيوب لتعلق مكانها، ويحرص الأقباط على إعداد طبق الفريك.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اربعاء ايوب

عيد الفصح



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة تحتفل بثلاثاء البصخة المقدسة اليوم.. تعرف على أحداثها

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:06 ص

الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:01 ص

الكنيسة تقتصر تلقى تهانى عيد القيامة خلال القداس فقط

الأحد، 09 أبريل 2023 09:41 م

الأنبا يواقيم يترأس قداس أحد الشعانين بكنيسة الشهيد مار جرجس بأرمنت.. فيديو

الأحد، 09 أبريل 2023 07:17 م

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية فى قداس أحد السعف: علينا تقديم كل كرامة لله

الأحد، 09 أبريل 2023 03:45 م

البابا تواضروس: أحد السعف حدث فريد فى التاريخ وفى طقس الكنيسة

الأحد، 09 أبريل 2023 02:02 م

الكنيسة القبطية تحتفل بأحد السعف فى شمال سيناء

الأحد، 09 أبريل 2023 01:52 م

الكنيسة تحتفل بأحد الشعانين.. ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم

الأحد، 09 أبريل 2023 01:40 م

مطران الكنيسة الأسقفية يترأس قداس الاحتفال بأحد السعف

الأحد، 09 أبريل 2023 01:33 م

كنائس بنى سويف تحتفل بأحد الشعانين.. والأنبا غبريال: نصلى من أجل نهضة مصر

الأحد، 09 أبريل 2023 01:28 م

الكنيسة الأسقفية تستعد للاحتفال بأحد السعف بإعداد جريد النخل

الأحد، 09 أبريل 2023 01:02 م

كنائس الإسكندرية تبدأ صلاة الجناز العام وأسبوع الآلام بعد انتهاء القداس.. صور

الأحد، 09 أبريل 2023 12:10 م

أسبوع الآلام.. كنائس الإسكندرية تحتفل بأحد الشعانين

الأحد، 09 أبريل 2023 12:02 م

أسبوع الآلام.. كنائس الإسكندرية تحتفل بأحد الشعانين.. حضور كبير لقداس "أحد الزعف" من المصلين.. أغصان النخيل المضفر تملأ الشوارع.. إقبال على شراء التاج والقلب والصليب.. و"السنبلة" رمز السلام.. صور

الأحد، 09 أبريل 2023 11:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة