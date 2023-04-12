القبض على المتهمين بقتل شخص في مدينة السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث من القبض علي المتهمين بقتل شخص في مدينة السلام بعد سرقته وتم نقل الجثة الي المستشفي.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة أحد الأشخاص داخل عقار سكنى في مدينة السلام ،وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي المكان وتبين من خلال الفحص العثور علي جثة مصاب بطعنات وجروح ، ويظهر علي جسده اثار تعذيب وكشفت التحريات أن عدد من الأشخاص اعتدو عليه بعد سرقته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وجار التحقيق معهم حول ملابسات الحادث وأسبابه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.