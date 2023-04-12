ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية عن جيفير إيان دي، مساعد وزير الاتصالات، قوله إن ما يقرب من نصف الهجمات استهدفت أنظمة وشبكات الوكالات الحكومية وفرق الاستجابة للطوارئ، مشيرا إلى أنه خلال نفس الفترة، تم رصد حوالي 54 ألف تهديد سيبراني.

ونوه إيان دي إلى أن البلاد بحاجة إلى المزيد من المتخصصين في مجال الأمن السيبرانى، حيث يفضل المتخصصون العمل بالشركات الخاصة وبالخارج بسبب ارتفاع الأجور، لافتا إلى أنه لهذا السبب ستحاول الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لعام 2028 معالجة ذلك، وتحفيز الخبراء على العمل لدى الحكومة.