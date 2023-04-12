العثور على جثة طفل مصابا بجرح ذبحى فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عثر أهالي قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية على طفل مقتولا في أحد شوارع القرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفل مقتولا في قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس.



وتبين من التحريات الأولية مقتل الطفل إثر تعرضه لجرح ذبحي داخل أحد منازل القرية، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.



