اليوم السابع
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"الصحة" توجه رسالة هامة حول نسب الملح فى الطعام

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:30 م
"الصحة" توجه رسالة هامة حول نسب الملح فى الطعام الافراط في تناول الملح
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يفضل عدم تناول الملح بكميات كبيرة والالتزام باستخدام أقل من 5 جرامات من الملح في طعامك فقط.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.
 
وأضافت أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائى وتراكمى)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة التي تسببها الأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.
 
وتابعت: أن العلاج يصرف بالمجان للمواطنين الذين يتم اكتشاف إصابتهم بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) وذلك فى الوحدات الصحية أو فى المستشفيات، وفقاً للحالة الصحية للمريض، بما يساهم فى خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتى تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحة أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية، كما تعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.
 
ملح
 

 


الصحة

الملح

الامراض المزمنه

الطعام



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