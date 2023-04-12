الرئيس الأمريكى يصل إلى أيرلندا الشمالية

بلفاست (أ ش أ)

وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى بلفاست آملا المساهمة فى حفظ السلام فى الذكرى الـ25 لاتفاق وضع حد لثلاثة عقود من الصراع الدامى فى أيرلندا الشمالية.

وقال بايدن - في تصريح قبيل صعوده إلى الطائرة الرئاسية، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - "إن الأولوية بالنسبة إليه "حفظ السلام" ووضع حد لمأزق سياسي ناجم عن معارضة أحزاب موالية للمملكة المتحدة القواعد التجارية لمرحلة ما بعد بريكست".

يذكر أن اتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق بلفاست هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا وأحزاب أيرلندا الشمالية، ويهدف الاتفاق إلى وضع حد للنزاع في صورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمي بين طوائف أيرلندا الشمالية، وبينها وبين جمهورية أيرلندا.