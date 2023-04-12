الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب يقاضى محاميه السابق مايكل كوهين

كتب محمد جمال

قالت شبكة رويترز للأنباء إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب سيقاضى محاميه السابق مايكل كوهين، بحسب العربية.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب في مقابلة جديدة مع شبكة فوكس نيوز إنه لن ينسحب من سباق انتخابات الرئاسة 2024 لأي سبب قانوني لأنه يواجه إدانة في قضية "اموال الصمت".

خلال المقابلة، سأل المضيف: "هل هناك أى شيء يمكن أن يلقي عليك بشكل قانوني، من شأنه أن يقنعك بالتخلي عن السباق؟ إذا تمت إدانتك في هذه القضية في نيويورك ، فهل ستترك الرئاسة؟ "

وأجاب الرئيس الأمريكي السابق مؤكدا: "لا ، لن اخرج من السباق أبدًا - هذا ليس فكرة مطروحة"

الرئيس الأمريكى السابق ترامب تم استدعائه يوم الثلاثاء الماضى ووجهت إليه 34 تهمة جنائية فيما يتعلق بمدفوعات مالية مدفوعة لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في محاولة منه لشراء صمتها فيما يتعلق بعلاق جمعتهما في وقت سابق كما تزعم، ونفى ترامب مرارًا وتكرارًا أي علاقة غرامية وندد بتحقيق المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج ووصفه بالمسيس.

ينص قانون نيويورك على أن تزوير السجلات التجارية يتصاعد إلى جناية عندما تتضمن "نية الاحتيال نية الفرد لارتكاب جريمة أخرى أو المساعدة في ارتكابها أو إخفاءها"، وكل تهمة يعاقب عليها بالسجن أربع سنوات كحد أقصى ، لكن الخبراء قالوا إن المخالفين لأول مرة نادرا ما يسجنون بتهم مماثلة.

كما علق ترامب خلال حديثه على ملاحظات الرئيس جو بايدن الانتخابية التي ادلي بها خلال احتفالات عيد الفصح في البيت الأبيض حيث قال انه يخطط للترشح في انتخابات الرئاسة 2024 الا انه غير مستعد للإعلان رسميا عن قراره، قائلا عن منافسه الديمقراطي المحتمل: "هناك شيء خاطئ رأيت إجابته اليوم على شاشة التلفزيون ... لقد كانت إجابة طويلة عن بيض عيد الفصح وهذا وذاك ، لا أعتقد أنه يستطيع الترشح مرة اخري.