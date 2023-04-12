الدفع بمعدات لسحب برك مياه الأمطار من شوارع العريش وفتح الطرق والميادين

دفع مجلس مدينة العريش وشركة المياه بفرق عمل لسحب المياه المتجمعة نتيجة هطول الأمطار على مسارات الشوارع والميادين وتسببت فى إغلاق بعضها.

قال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، انه تم توزيع فرق الأزمات لمواجهة ونزح مياه الأمطار بمدينة العريش، بعد ان حيث تعرضت ليلة أمس إلى موجة من الطقس المتقلب ورياح عالية أثرت في بعض الاعمدة والاسلاك الكهربائية للشبكة الهوائية ، وتكون تجمعات مياه أمطار بالنقاط المنخفضة والتي لم يصلها مرفق الصرف.

واشار ان فريق عمل من الأزمات والكوارث يواصل تصريف الأمطار مدعوم بسيارات المجلس لشفط المياه وبالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بالعريش.

اضاف ان فريق عمل من الإدارة الهندسية، يقوم رفع اعمدة تأثرت بالرياح والأسلاك بالتنسيق مع هندسة كهرباء العريش ، وحصر أى أضرار بالمحولات أو كابلات أو اعمدة بمساعدة رؤساء مناطق الخدمات.

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش البحرى، نظرا للظروف الجوية الغير مستقرة التى سادت محافظة شمال سيناء.

وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، ليستقبل عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وشهدت شمال سيناء اليوم سقوط أمطار مابين خفيفة ومتوسطة على معظم مناطقها ، بعد تعرض مناطق شمال سيناء الساحلية لهطول أمطار ثلجية بغزارة ليلة أمس، وسبقها سقوط أمطار وتساقط حبات البرد مكونة أكوام من الثلوج بمناطق وسط سيناء والشيخ زويد ورفح، وجريان السيول بوديان مناطق الحسنة ونخل بشكل محدود وتجمع مياه الأمطار بكميات فى المناطق المنخفضة.

واعلنت محافظة شمال سيناء انه قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية مصدرا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق ولم تتلق أى إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.



اثناء سحب مياه الامطار من شوارع العريش



التخلص من مياه الامطار بشوارع العريش



التخلص من مياه المطر