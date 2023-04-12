اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة وضع سائق طفله على قدميه والاستعراض بالسيارة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:22 ص
الداخلية تكشف حقيقة وضع سائق طفله على قدميه والاستعراض بالسيارة وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بوضع طفل على قدمه أثناء قيادته سيارة والسماح له بالقيادة، والقيام بحركات إستعراضية على الطريق بكورنيش بنى سويف، مُعرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة سالفة الذكر وإعلان قائدها  بما تم تداوله فى هذا الشأن، حيث أفاد بأنه كان متوقف على طريق الكورنيش ونجله يجلس على قدميه وأن ما نشر ليس له أساس من الصحة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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