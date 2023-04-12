الداخلية تضبط تاجرى عملة فى السوق السوداء بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية" وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

وبتطوير مناقشتهما بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن مصدر تحصلهم على تلك العملات أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالاشتراك مع (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على محادثات تدل على ممارسته لنشاطه المؤثم ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامى.