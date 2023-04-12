الحماية المدنية بالدقهلية تتمكن من السيطرة على حريق شب داخل مسجد

الدقهلية: محمد الحبشى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق هائل داخل مسجد بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بتلقى بلاغ بنشوب حريق هائل داخل مسجد بدر بقرية دقادوس.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث المركز ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى كلفت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وتقدير الخسائر.