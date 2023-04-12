اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الحماية المدنية بالدقهلية تتمكن من السيطرة على حريق شب داخل مسجد

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:50 م
الحماية المدنية بالدقهلية تتمكن من السيطرة على حريق شب داخل مسجد حريق مسجد بالدقهلية
الدقهلية: محمد الحبشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق هائل داخل مسجد بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بتلقى بلاغ بنشوب حريق هائل داخل مسجد بدر بقرية دقادوس.
 
وانتقلت قوة أمنية من مباحث المركز ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى كلفت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وتقدير الخسائر.

حريق ضخم

نشوب حريق

حريق مسجد

دقادوس

ميت غمر

الحماية المدنيه

الادلة الجنائية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة