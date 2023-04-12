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الحرمان الشريفان يستقبلان المعتكفين فى أول ليالى العشر الأواخر من رمضان

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:49 ص
الحرمان الشريفان يستقبلان المعتكفين فى أول ليالى العشر الأواخر من رمضان المسجد النبوى - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أولى طلائع المعتكفين بالمسجد الحرام، بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر موقع الرئاسة الإلكترونى، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف، فى أجواء مليئة بالطمأنينة والروحانية والسكينة.

وبحسب موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله الصولى، بأن رئاسة شؤون الحرمين خصصت خزائن لأغراض المعتكفين بالمسجد الحرام خلال فترة الاعتكاف، كما خصصت لدخول المعتكفين أبواباً رئيسية سيتم الدخول واستقبال المعتكفين، منها وهي: توسعة الملك فهد عبر أبواب رقم (٧٥،٧٦،٧٧،٨١،٨٢،٨٣) والدخول من توسعة الملك عبدالله عبر أبواب رقم (١٠٦، ١١٦،١١٩).

وأشار إلى ضرورة التزام المعتكفين بالضوابط والتعليمات المحدّدة للاعتكاف فى داخل المسجد الحرام، حيث تم تكليف فريق ميدانى لمتابعة الخدمات الإرشادية والتوجيهية والخدمات المساندة والتى تتضمن خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور وغيرها من الخدمات الأخرى؛ لتحقيق الراحة والطمأنينة لهم وتقديم الرعاية الكاملة لكافة قاصدى المسجد الحرام والمسجد النبوى.


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