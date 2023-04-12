الجمهوريون يضغطون لحظر حبوب الإجهاض .. تعرف على التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قدم 69 نائبا جمهوريا في الكونجرس الامريكي طلب يحث محكمة الاستئناف على تأييد قرار قاضى فيدرالي في تكساس الأسبوع الماضي بوقف حبوب الإجهاض ، بعد أن ضغط أكثر من 200 عضو ديمقراطي في الكونجرس من أجل إلغاء الحكم.

وفقا لصحيفة ذا هيل، وقع الجمهوريون في مجلس النواب على الاتفاق بقيادة النائب أوجست بفلوجر (جمهوري من تكساس) وجادلوا بأن موافقة الحكومة الفيدرالية على عقار الميفيبريستون ، الذي تمت الموافقة عليه منذ أكثر من 20 عامًا ، "غير قانوني".

قال المشرعون في المذكرة: "إن الموافقة غير القانونية من إدارة الغذاء والدواء (FDA) وإلغاء اللوائح التنظيمية لعقاقير الإجهاض الكيميائي يفسد اعتبارات السياسة العامة للكونجرس وضمانات سلامة المرضى".

أصدر قاض في تكساس الأسبوع الماضي وقفًا يمنع وصف وتوزيع عقار الميفيبريستون ، مما يمنح الحكومة الفيدرالية أسبوع لاستئناف القرار قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وقامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتقديم استئناف إلى المحكمة.

وقدم نواب الحزب الجمهوري ، الذين حثوا محكمة الاستئناف على السماح بوقف القاضي الفيدرالي في تكساس بالوقوف ، مذكرتهم بعد أن حثت مجموعة من 240 من الديمقراطيين في الكونجرس قاضي الاستئناف على إلغاء القرار.

قال المشرعون الجمهوريون: "نحث المحكمة على رفض طلب الطوارئ الخاص بوقف الاستئناف المعلق ، والذي سيسمح لقسم المحكمة المحلية رقم 705 بالبقاء حيز التنفيذ وحماية النساء والفتيات من أضرار عقاقير الإجهاض الكيميائي".