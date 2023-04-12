التحريات تكشف: تعاطي المخدرات وراء وفاة شاب في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة شاب في بولاق الدكرور، حيث تبين أن تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بمنطقة بولاق الدكرور، نتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شاب لا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

وكشفت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأن جرعة مخدرات زائدة وراء وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.