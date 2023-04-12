الإمام الأكبر يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة هاتفياً

كتب محمد الأحمدى

تلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اتصالًا هاتفيًّا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هنأ فضليتُه قداسةَ البابا، خلال الاتصال، بمناسبة عيد القيامة المجيد الذى يحل يوم الأحد المقبل.

وأعرب فضيلة الإمام عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخى بين أبناء الوطن.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيان حول تهانى عيد القيامة المجيد حيث ذكرت فيه الآتى:

نسعد ونعتز بمشاركتكم للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومراعاةً لصوم شهر رمضان الكريم، يقتصر تلقى تهانى العيد على استقبال المهنئين خلال القداس مساء يوم السبت 15 أبريل 2023 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ورسائل sms، وبرقيات التهنئة، والاتصالات التليفونية.

واختتمت الكنيسة بيانا "شاكرين محبتكم ومشاعركم الصادقة".