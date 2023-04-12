الأسنان: 26 أبريل آخر موعد لاستلام تراخيص مزاولة المهنة للدفعة الـ 12

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان صدور الدفعة الثانية عشر من تراخيص مزاولة المهنة للمتقدمين بالنقابة العامة، مشيرة إلى بدء تسليم التراخيص وأخر موعد للإستلام هو يوم الأربعاء 26 إبريل 2023.

وأشارت النقابة، إلى أنه سيتم الإعلان تباعاً عن الدفعات الجديدة من التراخيص وموعد إستلام بطاقات العضوية على صفحة النقابة طبقاً لتاريخ إصدار ترخيص مزاولة المهنة.

ولفتت إلى أن مواعيد العمل بالنقابة خلال شهر رمضان : من يوم الأحد للخميس من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية عصراً، موضحه أنه يتم الإستلام بموجب أصل كعب إستمارة التقديم + البطاقة الشخصية للطبيب.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن صدور الدفعة الحادية عشر من تراخيص مزاولة المهنة للمتقدمين بالنقابة العامة، مشيرة إلى أن آخر موعد للاستلام هو يوم الأربعاء 18 إبريل 2023.