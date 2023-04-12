اعرف استعدادات الأقصر لانطلاق موسم حصاد القمح × 11 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، عن إنهاء التجهيزات والاستعدادات اللازمة لبدء موسم حصاد المزارعين وتوريد كميات القمح المحلى فى الموسم الجديد لعام 2023 الذى يبدأ الشهر الجارى، حيث يجرى عمل كافة اللازم لخدمة المزارعين والعاملين فى موسم القمح.

وصرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة بالأقصر، أنه توريد القمح فى الموسم الحالى ينطلق فى منتصف شهر أبريل الجارى، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات الصادرة فى هذا الشأن والتى سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وباقى الجهات المختصة.

ويرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل التجهيزات لموسم القمح فى الأقصر:-

1. تجرى التجهيزات لبدء العمل فى توريد القمح فى شون وصوامع المحافظة.

2. تبلغ السعة الكاملة لشون وصوامع الأقصر حوالى 34 ألف طن.

3. يتم العمل فى تبخير هذه المواقع التخزينية وإنشاء لجان الاستلام وفرز الأقماح.

4. تم رفع درجة الإستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية بإسنا وأرمنت.

5. المحافظ أكد على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين قبل بدء موسم التوريد.

6. تبلغ مساحة القمح المزروعة بالأقصر 20 ألفا و500 فدان.

7. تتوزع المواقع التخزينية لتشمل بنكر إسنا بطاقة تخزينية قدرها 23 ألف طن قمح.

8. تبلغ الطاقة التخزينية لشونة إسنا بطاقة 5000 طن قمح.

9. تبلغ الطاقة التخزينية لصومعة أرمنت بطاقة 1000 طن قمح.

10. تبلغ الطاقة التخزينية لشونة أرمنت بطاقة 5000 طن.

11. تبلغ إجمالى القدرة التخزينية فى مختلف أرجاء الأقصر 34 ألف طن قمح.