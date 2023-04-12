اليوم السابع
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اعترافات شخصين متهمين باستغلال الأطفال فى أعمال التسول: بنحقق من وراهم أرباح

الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:00 ص
اعترافات شخصين متهمين باستغلال الأطفال فى أعمال التسول: بنحقق من وراهم أرباح كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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اعترف شخصين "أحداث" أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، متهمين باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، أنهما يحققان أرباح كبيرة من وراء هؤلاء الأطفال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام شخصين "أحداث" مقيمان بمحافظة الجيزة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.


أعمال التسول

جريمة التسول

وزارة الداخلية



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