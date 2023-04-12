استمرار هطول الأمطار على الإسكندرية والمحافظ يشدد على التواجد الميدانى ..صور

وأشارت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ‘لى أن المحافظة شهدت مساء أمس الثلاثاء أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مختلف مناطق الاسكندرية.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية إن الأمطار بدأت خفيفة على مختلف مناطق الإسكندرية بدأت من ظهر اليوم وزادت غزارتها إلة متوسطة في السادسة مساء علي بعض المناطق ووصلت لغزيرة مساء ومتوقع استمرارها طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية حتى يوم الغد ولم تتسبب فى أى تجمعات مياه أو أى إعاقة مرورية.

كما أكد على استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة فى جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات علي مدار الساعة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية، منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



أمطار الاسكندرية



استمرار هطول الامطار

التقلبات الربيعية تضرب الاسكندرية



أمطار فجر اليوم



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